شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ديفندر" الاتحاد السكندري لضمه في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة دخول مسئولي ناديه في مفاوضات مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري من أجل ضمه في موسم الانتقالات الشتوية المقبل، وتدعيم وسط الأهلي في الدور الثاني من الموسم الحالي، حيث نفى مسئولي القلعة الحمراء وأكدوا أن النادي لا يتفاوض مع اللاعب أو ناديه في الوقت الحالي.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن ناديه لا يفكر في ضم مروان عطية خلال الميركاتو الشتوي، وأن مسئولي القلعة الحمراء لم يحسموا المراكز التي سيتم تدعيمها في يناير المقبل حتى الآن انتظارا للحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني بشأن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم وأسماء اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم في الميركاتو الشتوي.

وشدد المصدر على أن مروان عطية من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، ولكن سيكون هناك صعوبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي في ظل تمسك إدارة ناديه ببقاؤه حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، لاسيما بعد المستويات القوية التي قدمها زعيم الثغر في أول ثلاث جولات بالدوري ويرغب في الاحتفاظ بكل العناصر الأساسية بصفوفه من أجل المنافسة على التواجد بالمربع الذهبي.