شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المنتخب الوطنى.. تعرف على نظام التأهل لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة المؤهلة لكأس العالم للسلة و تقام فبراير المقبل ، وتقام بطولة كأس العالم أغسطس من العام المقبل فى 3 دول هى اليابان و إندونيسيا والفلبين .
ووفقا لنظام البطولة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة ، بالإضافة إلى أفضل ثالث فى المجموعتين، ليكون اجمالى مجموعتى أفريقيا 5 فرق .
وتأهل من أفريقيا منتخب كوت ديفوار ، من المجموعة الثانية التى تقام بانجولا فى نفس موعد التصفيات بمصر .
ومن المقرر ان يتأهل لكأس العالم 32 منتخبا ، تأهل منهم حتى الآن 17 منتخبات ويتبقى 4 منتخبات من أفريقيا، و 2 من اسيا و 3 من أوربا بالإضافة إلى 6 من الامريكيتين.
ووفقا لقرعة البطولة يتحدد الدولة التى تستضيف المجموعة التى ستقع فيها مصر .
ويلعب فى نفس مجموعة مصر بالتصفيات منتخبات كل من السنغال و الكونغو الديمقراطية و وجنوب السودان و تونس والكاميرون