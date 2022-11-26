شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المنتخب الوطنى.. تعرف على نظام التأهل لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة المؤهلة لكأس العالم للسلة و تقام فبراير المقبل ، وتقام بطولة كأس العالم أغسطس من العام المقبل فى 3 دول هى اليابان و إندونيسيا والفلبين .

ووفقا لنظام البطولة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة ، بالإضافة إلى أفضل ثالث فى المجموعتين، ليكون اجمالى مجموعتى أفريقيا 5 فرق .

وتأهل من أفريقيا منتخب كوت ديفوار ، من المجموعة الثانية التى تقام بانجولا فى نفس موعد التصفيات بمصر .

ومن المقرر ان يتأهل لكأس العالم 32 منتخبا ، تأهل منهم حتى الآن 17 منتخبات ويتبقى 4 منتخبات من أفريقيا، و 2 من اسيا و 3 من أوربا بالإضافة إلى 6 من الامريكيتين.

ووفقا لقرعة البطولة يتحدد الدولة التى تستضيف المجموعة التى ستقع فيها مصر .

ويلعب فى نفس مجموعة مصر بالتصفيات منتخبات كل من السنغال و الكونغو الديمقراطية و وجنوب السودان و تونس والكاميرون