شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يضع خطة البنك الاهلى لمواجهة بيراميدز بالكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر.

ويخوض البنك الاهلى مرانه الاخير ثم يعلن خالد جلال قائمة الفريق التى تدخل معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة بيراميدز.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائى لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلى.

واستقر خالد جلال، على مشاركة أمير مدحت مدافع الفريق بالتشكيل الأساسى أمام بيراميدز حيث يسعى المدرب لإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسى للفريق عقب التراجع في نتائج الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز

وتنطلق اليوم السبت منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022، حيث تتبقى 3 مباريات وهى الأهلى ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلى أمام بيراميدز، والزمالك حامل اللقب مع المصرى البورسعيدى.

وأصبح سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

وكان الزمالك توج بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت يوم 21 يوليو الماضي

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات كأس مصر والتي تستأنف يومي السبت والأحد 26 و27 نوفمبر الجاري بمباريات دور الثمانية، بتقنية حكم الفيديو VAR وبدون حضور جماهيرى.