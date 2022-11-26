شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس اجراء تغييرات فى تشكيل الأهلي أمام المقاولون بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي في مباراته ضد المقاولون العرب في الخامسة مساء غدا الأحد على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، في ظل الغيابات التي يعاني منها ورغبته في منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء الذين ظهروا بمستوى جيد في التدريبات الأخيرة خلال فترة توقف الدوري.

ويدرس كولر الدفع بأكثر من لاعب في التشكيل الأساسي مثل علي لطفي في حراسة المرمى، وكذلك إجراء تغييرات على مركز قلب الدفاع بسبب غياب محمود متولي وعدم تحديد موقف محمد عبد المنعم ويعد الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة هما الأقرب للمشاركة الأساسية، كما يوجد أكثر من لاعب مرشح للمشاركة الأساسية مثل محمد أشرف وبيرسي تاو وحسين الشحات وحسام حسن وشادي حسين.