الامارات | رونالدو فخور بإنجاز لم يحلم بتحقيقه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو فخره بالإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم 2022، بعدما أحرز هدفاً في مباراة البرتغال وغانا التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يحرز أهدافاً في 5 نسخ من بطولات كأس العالم.

وقال رونالدو، عبر حسابه على "فيسبوك": "التسجيل في 5 نسخ من كأس العالم هو تحقيق لإنجاز لم أجرؤ على الحلم به، لكنه يثبت أنه لا يوجد مستحيل".

وأضاف: "الفخر الذي أشعر به عند تمثيل البرتغال، لا يمكن مقارنته إلا بالسعادة التي أشعر بها في كل مرة أسجل فيها هدفا لبلدي ويتم ترجمته لانتصار من أجل جماهيرنا، هيا بنا هذه فقط البداية".

يذكر أن رونالدو سجل هدفا واحدا في نسخ "ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014"، بينما أحرز 4 أهداف في نسخة روسيا 2018.