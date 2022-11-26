شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى اليوم السبت 26 / 11 / 2022 بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة عصر اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى ربع نهائى كأس مصر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

الزمالك يفتش عن ثنائية الدوري والكأس للموسم الثانى على التوالى

ويرغب الزمالك فى الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدورى والكأس، وذلك للموسم الثانى على التوالى، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدورى والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلى

من ينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والمصرى

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي والتى تقام فى الخامسة عصر غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى.

مشوار الزمالك فى كأس مصر

بدأ نادى الزمالك مشواره فى كأس مصر نسخة الموسم الماضى، بالفوز فى دور الـ32 على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز فى دور الـ16 على النادى الإسماعيلى بهدف نظيف ويتأهل لربع النهائى.

مشوار المصرى فى كأس مصر

بدأ النادى المصرى مشواره فى كأس مصر، بالفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ32، قبل أن يفوز بهدف نظيف على إيسترن كومبانى فى دور الـ16 ويتأهل لربع النهائى.

نتائج إيهاب جلال أمام الزمالك

وسبق والتقى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى بنادي الزمالك فى 15 مباراة سابقة خلال قيادته لـ 6 فرق مختلفة وهي: بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، كهرباء الإسماعيلية، مصر المقاصة وتليفونات بني سويف.

ونجح إيهاب جلال، خلال الـ 15 مواجهة، فى حصد 4 انتصارات وخسر 9 مباريات وتعادل مرتين، وسجلت فرق إيهاب جلال 15 هدفاً في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكها 25 هدفاً أخر.