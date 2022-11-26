شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم السبت استعداداته لمواجهة المقاولون، التى تُعد أول مباراة للمارد الأحمر بعد توقف الدوري، ويرغب الجهاز الفني فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلي والأفريقي.





موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء غداً الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

مشوار الأهلى فى كأس مصر

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء

موعد مباراة الأهلى والطلائع بالدوري موعد مباراة الأهلى والطلائع بالدوري ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام. مشوار الأهلى فى الدورى مشوار الأهلى فى الدورى وفى الدورى المصرى خاض الأهلى 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكراً للغاية على الصدارة، مستغلاً تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى القناة الناقلة لمباريات الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري ومباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية