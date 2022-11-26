شكرا لقرائتكم خبر عن نونو الميدا يصحح أخطاء لاعبى فاركو استعداداً لمواجهة أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف البرتغالى نونو الميدا المدير الفنى لفاركو على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الاخيرة أمام الاسماعيلى والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم رزقي حمرون لفاركو بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني، قبل أن يدرك الإسماعيلي التعادل في الدقيقة 79 عن طريق باسم مرسي.

ويرغب نونو الميدا فى تلافى هذه الاخطاء خوفاً من تكرارها فى مباراة أسوان المقرر لها الخميس المقبل على ستاد أسوان بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري .

وصل البرتغالى نونو الميدا المدير الفنى لنادى فاركو لتعادله رقم 16 مع الفريق السكندري حيث تولى البرتغالى تدريب فاركو فى 25 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 16 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربعة هزائم.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

وتعادل فاركو هذا الموسم ثلاث مرات فى أربع جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب ثم تعادل إيجايباً مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة