شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي اليوم السبت تحضيراته لمباراته ضد المقاولون العرب في الخامسة مساء غدا الأحد على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وهي المباراة التي يسعى الفريق الأحمر لحسم نتيجتها من أجل الاستمرار في المنافسة على استرداد لقب الكأس الغائب عن دولاب بطولات الأهلي في النسخة الأخيرة.

ويخوض فريق الأهلي مران صباحي اليوم السبت على ملعب مختار التتش قبل إعلان قائمة المباراة والدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لموقع الغد،

كما يحرص الجهاز الفني على منح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تنفيذها في مباراة المقاولون وتحفيظهم الخطة التي سينوي الاعتماد عليها من أجل اختراق خطوط ذئاب الجبل وتحقيق الهدف الأساسي من المباراة.