شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سموحة بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت فريق الاسماعيلى بقيادة الأسبانى خوان كارلوس جاريدو تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ضمن مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة سموحة يوم الجمعة بعد المقبل في خامس جولات بطولة الدوري المحلي.

وفضل جاريدو منح لاعبيه تلك الراحة من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق، جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد حصد أول نقاطه فى مشواره بعد اقتسام نقاط المباراة مع فاركو.

تسلم الجهاز الفني للاسماعيلى بقيادة الاسباني خوان جاريدو تقرير عن اللاعبين المستبعدين من معسكر الاسكندرية من محمد حسيب المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الإسماعيلي مواليد 2005.

وكان الإسماعيلي قد كلف ” حسيب ” بتدريب اللاعبين المستبعدين خلال إقامة الفريق الأول بمعسكر الإسكندرية الذى تخلله مباراة ضد فاركو.

وضمت قائمة المستبعدين لأسباب مختلفة 15 لاعبًا وهم عبد الله جمال وحمدي النقاز ونور الدين الزموري وإياد العسقلاني ومحمد عمار وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد بن خماسة وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وفراس شواط ومروان حمدي وعبد القادر كوليبالي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي.