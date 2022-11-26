شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم السبت 26 /11 / 2022 بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول للزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ، ويرغب الفريق الابيض فى الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدورى والكأس، وذلك للموسم الثانى على التوالى، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدورى والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلى.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية. ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

فيريرا يغيب عن الزمالك بسبب حالة وفاة

أعلن الزمالك سفر المدرب البرتغالي فيريرا إلى بلاده فى إجازة قصيرة لحضور مراسم جنازة نجل زوجته وأعلن الزمالك توفير مرافق للسفر مع فيريرا للحرص على تغلبه على أى عقبات من الممكن أن تواجهه، حيث توفى نجل زوجة جيوسفالدو فيريرا مدرب نادى الزمالك فى حادث سير بتركيا.

روي أجواش مساعد فيريرا سيتولى إدارة مباراة المصري البورسعيدى برفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدورى موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدورى ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية. ترتيب الزمالك فى جدول الدورى ترتيب الزمالك فى جدول الدورى ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري وكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدورى