شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يرفض الوديات فى الطلائع استعداداً لمواجهة الاهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد يوسف المدير الفنى لطلائع الجيش أقامة مباريات ودية جديدة لفريقه عقب ختام معسكر القاهرة خوفاً من الاصابات والاجهاد قبل مواجهة الاهلى ، ومنح محمد يوسف لاعبى فريقه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد ختام معسكر القاهرة مساء الخميس والذى إستمر طيلة أسبوعين، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد جهاز الرياضة غداً الاحد فى ظل اقتراب عودة مشاركة الفريق فى المنافسات المحلية ضمن خطة تصحيح مسار الفريق فى ظل القيادة الفنية الجديدة.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد الماضى وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما واجه الاتحاد السكندرى مساء الجمعة وفاز عليه بهدفين دون رد ثم فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد عصر الأحد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا مساء الاثنين وأخيراً اختتم ودياته مساء الخميس بالتعادل السلبى مع الطيران.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز بنتيجة 3-1.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل.