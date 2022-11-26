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انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه 1 ديسمبر

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القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى انطلاق الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية للناشئين والناشئات يوم 1 ديسمبر المقبل. 

 

 

وحدد مسئولى الاتحاد يوم 28 نوفمبر آخر موعد لتسجيل الأسماء على مستوى الصعيد والدلتا والقناة ، بينما يوم 29 الجيزة والقليوبية.

 

 

من ناحية أخرى وافق اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، على مشاركة المنتخب في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام فى الفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل فى جنوب أفريقيا.

 

 

ويعقد الاتحاد الجمعية العمومية يوم 2 ديسمبر لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للاتحاد ومناقشة مكافأة المدير المالى وغيرها من الأمور الهامة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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