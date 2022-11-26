شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يسابق الزمن من أجل العودة لتدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، الزمن من أجل العودة سريعاً لتدريبات سيراميكا لاسيما بعد الإصابة التي لحقت به ومنعته من المشاركة في المران الجماعى منذ مباراة البنك الأهلى الأخيرة التي لم يشارك فيها اللاعب قبل فترة توقف الدورى.

واقترب صلاح محسن من العودة إلى المران الجماعي بعد خوضه المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى وتحت إشراف طبيب التأهيل، لا سيما أن اللاعب ينفذ البرنامج بكل جدية والتزام.

وبات مصير صلاح محسن غامضا بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الأسبوعين الماضيين، ومنعته من المشاركة مع فريقه أمام البنك الأهلى في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز قبل توقف الدورى، وانتهت بخسارة سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وما زال صلاح محسن يعانى من الإصابة، حيث لم تتضح الصورة كاملة أمام الجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لوضع اللاعب في حساباته في مباراة المقاولون العرب المقرر لها 2 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.