شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يجهز بديل عبد الله نصيب فى الاتحاد السكندرى قبل مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى ثنائي قلب الدفاع، الفلسطيني محمد صالح وخالد صبحى، لتعويض غياب الأردني عبد الله نصيب ومحمود علاء، أمام غزل المحلة بالدورى العام.

ويواجه الفريق الكروى الأول لنادى الاتحاد السكندري أزمة فى خط الدفاع قبل مباراة غزل المحلة فى الدورى المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الأسبوع الخامس، فى ظل تأكد غياب الأردني عبد الله نصيب عن الفريق، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع بالرباط الداخلي للركبة، والتي على أثرها سوف يفتقد سيد البلد خدماته لمدة قد تبلغ ثلاثة أسابيع.

وتأكد غياب محمود علاء عن لقاء غزل المحلة المقبل، بعد تعرضه للإيقاف لمدة مباراتين؛ بسبب طرده فى أمام الداخلية بالجولة الثالثة من الدورى الممتاز ليغيب عن لقاء طلائع الجيش الماضى، كما سيفتقد سيد البلد خدماته أمام زعيم الفلاحين.

ويعد محمود علاء من الركائز الأساسية فى صفوف سيد البلد، بعد تدعيمه لخط الدفاع ضمن الصفقات الشتوية، قادما من نادى الزمالك على سبيل الإعارة، وحصل الاتحاد السكندرى على العلامة الكاملة بالفوز فى ثلاث مباريات فى الدورى على حساب أسوان والداخلية والطلائع.