مونديال قطر 2022 .. - أمريكا تفرض التعادل على إنجلترا وتحرمها من حسم التأهل

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في المباراة التي جرت بينهما الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على استاد البيت بقطر، في ثاني جولة المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022.



وفشل منتخب الأسود الثلاثة مجدداً في تحقيق أول فوز رسمي لهم في كأس العالم على منتخب "أبناء العم سام"، ليكتفوا بنقطة وحيدة أشعلت حسابات التأهل في المجموعة.



بداية المباراة جاءت بطيئة، ولم تشهد فرصاً خطيرة من الطرفين، بينما أول تهديد حقيقي كان من المنتخب الأمريكي عندما سدد هاجي كرة رأسية ذهبت قرب القائم الأيمن للحارس بيكفورد.



وكاد المنتخب الأمريكي يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ26، عندما تابع ماكيني بلمسة واحدة، عرضية منخفضة من الناحية اليمنى، فوق المرمى الإنجليزي.



وفي الدقيقة الـ40 من شوط المباراة الأول، اقتحم لوك شو المدافعين الأمريكان بطريقة مميزة وأرسلها إلى ساكا الذي سددها عالية وبعيدة عن المرمى.



وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أطلق نجم تشيلسي، ماسون ماونت، تسديدة صاروخية تصدى لها الحارس الأمريكي مات تيرنر ببراعة وأبعدها إلى ركنية.



وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الأمريكي تسجيل هدف يخطف به نقاط المباراة من خلال عدة عرضيات خطيرة، أنقذها مدافع مانشستر يونايتد، هاري ماغواير، بالوقت المناسب.



ولم تجدِ أي من محاولات الطرفين تحقيق هدف يحصد به النقاط الثلاث لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.



في حين فشل كين، هداف النسخة الماضية من كأس العالم، في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بالمونديال.



وكان منتخب إنجلترا قد حقق بداية قوية في بداية مشواره المونديالي بفوز كبير على منتخب إيران بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على استاد خليفة الدولي في قطر.



في حين كان منتخب إيران قد حقق فوزاً بالوقت القاتل على نظيره الويلزي بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد أحمد بن علي.



وسجَّل منتخب إيران أهدافه عن طريق كل من روزبيه جشمي ورامين راضائيان في الدقيقة الثامنة والحادية عشرة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.



وبهذا الفوز أنعش المنتخب الإيراني آماله في التأهل لدور الـ16 من مونديال قطر، ليؤجل الحسم إلى الجولة الثالثة عندما يلتقي في مباراة من العيار الثقيل ضد المنتخب الأمريكي في الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني.



في حين يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب ويلز في توقيت المباراة الأولى ذاته.





(وكالات)