الامارات | الإمارات تشارك بأكبر وفد في الألعاب العالمية لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق منافسات الألعاب العالميّة «IWAS» من قِبل أعضاء بعثة المنتخب الوطني، التي تُعَدّ البعثة الكبرى من بين الوفود المشاركة، والتي يبلغ عددها 34 وفداً من كل أرجاء العالم.

ويبلغ عدد لاعبي منتخبنا المشاركين في الألعاب العالميّة 41 لاعباً ولاعبة، في ثلاث رياضات، هي ألعاب القوى ورفعات القوّة والسباحة.

وتمّ تصنيف لاعبي المنتخب بعد خوضهم اختبارات التصنيف على مدار أمس، حيث أسفرت النتائج النهائية للتصنيف لألعاب القوى عن حصول اللاعب أحمد النقبي على فئة (F33)، واللاعبة شما المازمي على فئة (F32)، واللاعب محمد الحمّادي على فئة (t34)، اللاعب سلطان الشامسي على فئة (F54)، وأخيراً اللاعب عبدالعزيز الكندي على فئة (T34).