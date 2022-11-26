الامارات | 6 مشاهد غير مسبوقة أذهلت جمهور مونديال قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفلت الجولة الأولى من مونديال قطر 2022، الذي استهل في 20 الجاري، بستة مشاهد غير مسبوقة لفتت انتباه جمهور ومتابعي نهائيات كأس العالم، الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة مرة كل أربع سنوات، من أبرزها تحقيق المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي بنتيجة (2-1)، بجانب تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً غير مسبوق، بالتسجيل في خمس بطولات متتالية بتاريخ كأس العالم.

وهذا إلى جانب العرض القوي الذي قدمته المنتخبات العربية (السعودية والمغرب وتونس) باستثناء المنتخب العنابي الذي ودع رسمياً أمس بعد الخسارة من السنغال. ويضاف إليها ما قدمه منتخبا شرق آسيا، المنتخب الياباني الذي حقق فوزاً تاريخياً على ألمانيا (2-1)، وفرض كوريا الجنوبية التعادل على الأورغواي المدعم بنجمين من العيار الثقيل سواريز وكافاني. إلى جانب الشكل المميز الذي ظهر به منتخب غانا المنهزم بصعوبة للغاية 3-2 من البرتغال، وكذلك الهزيمة التاريخية بالستة لإيران من إنجلترا، وهي الأسوأ لهم في خمس مشاركات مونديالية منذ 1978، حيث لم تتعد هزائمه قبل ذلك أكثر من هدفين. لكن المنتخب الإيراني أمس حقق نتيجة مميزة بالفوز على ويلز وحافظ على آماله بالتأهل.

المشاهد الـ 6

■ الفوز التاريخي لـ«الأخضر السعودي».

■ رقم قياسي جديد للبرتغالي رونالدو.

■ هزيمة قاسية وتاريخية لإيران من إنجلترا.

■ غانا تظهر بصورة مميزة أمام البرتغال.

■ شرق آسيا تقدم عروضاً قوية، وفوز تاريخي لليابان على ألمانيا.

■ تونس والمغرب يقدمان مباراتين قويتين أمام الدانمارك وكرواتيا.

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