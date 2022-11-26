الامارات | رمس المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المغرب

وصف محبو ومتابعو المنتخب المغربي الأداء الذي قدمه «أسود الأطلسي» في مباراة كرواتيا، بأنه كان مميزاً، مؤكدين أنهم إذا استمروا عليه فسيمهد لهم الطريق للوصول إلى أبعد من دور المجموعات، وربما يحقق المفاجأة.

إسبانيا

وصف جمهور تابع فوز إسبانيا على كوستاريكا بسباعية نظيفة، قوة منتخب إسبانيا بأنها تعكس قوة ومتعة الدوري الإسباني، ما جعل «الماتادور» مرشحاً قوياً للفوز بكأس العالم، وأن لاعبيه سيستفيدون معنوياً من شهرة وتأثير «الليغا».

حمراء

الحارس الويلزي واين هينيسي يتلقى أول بطاقة حمراء في كأس العالم قطر 2022، لتدخله بشكل عنيف على لاعب إيران في المباراة التي جمعتهما أمس، والتي خسرتها ويلز صفر-2.

احتفال

أصر لاعب منتخب غانا عثمان بوكاري على الاحتفال بطريقة هيستيرية بالهدف الثاني لمنتخب بلده، الذي سجله في مرمى البرتغال (89)، بالطريقة نفسها التي احتفل بها نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عندما قام بالتسجيل في مرمى غانا، علماً أن المباراة انتهت بفوز البرتغال 3-2 ضمن مباريات كأس العالم في قطر.

حسابات

في حال خسرت ألمانيا أمام إسبانيا في المباراة المقبلة وفشلت كوستاريكا في الفوز على اليابان في الجولة الثانية من المونديال، فإنها ستودع البطولة من دوري المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

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