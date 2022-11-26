الامارات | بشوط إضافي.. النصر ينجو من مصيدة البطائح في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج فريق السلة في نادي النصر إلى شوط إضافي لتحقيق فوزه الصعب على ضيفه البطائح (100-94)، عقب نجاح «الراقي»، مع نهاية الوقت الأصلي، في فرض التعادل على «العميد» بنتيجة (84-84)، أول من أمس، لحساب الجولة الافتتاحية في إياب الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال. أهدى الانتصار فريق النصر لفرض نفسه شريكاً على صدارة الترتيب العام مع شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة، برصيد 12 نقطة لكل منهما، فيما حافظ البطائح رغم خسارته على مركزه الخامس برصيد تسع نقاط، مع العلم أن الجولة استكملت مساء أمس، بإقامة مباراتين، جمعت الأولى الشارقة صاحب رصيد 11 نقطة، أمام ضيفه الظفرة متذيل الترتيب برصيد ست نقاط، ولقاء الوحدة سادس الرتيب برصيد سبع نقاط أمام مضيفه الوصل صاحب رصيد التسع نقاط. وفرط النصر بفرصة إنهاء المباراة مبكراً وفي وقتها الأصلي، بنيل لاعبي «العميد» الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الثالث بواقع (23-22 و19-12 و32-26)، بعد أن نجح البطائح في العودة بنتيجة المباراة في دقائقها الأخيرة إلى نقطة التعادل (84-84)، بنيل لاعبي «الراقي» الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (24-10)، ما فرض على الطاقم التحكيمي بقيادة الدولي حسين حاجي، احتساب شوط إضافي لمدة خمس دقائق، عرف من خلاله النصر كيفية حسم النتيجة (16-10)، والفوز (100-94).