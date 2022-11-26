الامارات | الإكوادور تطالب جماهيرها بتجنب الهتافات المسيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثّ الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، جماهيره على تجنب الهتافات المسيئة، بعدما فتح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) إجراءات تأديبية على خلفية هتافات مسيئة، أطلقها جانب من مشجعي الفريق القادم من أميركا الجنوبية، خلال مواجهة قطر في افتتاح كأس العالم.

وردّد جانب من جماهير الإكوادور هتافات مسيئة لمواطني تشيلي، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد، ربما في رد على دعوى تقدمت بها الأخيرة بأن الإكوادور دفعت بلاعب لا يحق له المشاركة في تصفيات كأس العالم.

وكلفت الدعوى الإكوادور غرامة وخصم نقاط في تصفيات النسخة المقبلة من البطولة، لكنها تجنبت الاستبعاد من كأس العالم بقطر.

وقال الاتحاد في بيان «يطالب الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الجماهير الإكوادورية المرافقة لمنتخبنا في (قطر 2022)، بتجنب الهتافات المسيئة والمهينة والتمييزية».