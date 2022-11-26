الامارات | سباق دبي للشراعية 22 قدماً في شواطئ جميرا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ دبي، اليوم، انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الثانية من بطولة 2022-2023)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي الحالي. وتجمع المنافسات اليوم نخبة النواخذة الشباب الصاعدين من محبي رياضة الإبحار الشراعي التراثي وعشاق ماضي الآباء والأجداد الجميل حيث ستتنافس القوارب المشاركة على المراكز الأولى في فئتي الشباب تحت 21 سنة، والناشئين تحت 16 سنة في تحد قوي لاختبار قدراتهم، والوقوف على مهاراتهم التي اكتسبوها.