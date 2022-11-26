الامارات | مهمة سهلة لعجمان والشارقة في الكأس.. والوحدة قلق من لقاء كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار اليوم على إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم بثلاث مواجهات، حين يحل الوحدة ضيفاً على كلباء الساعة 04:45 عصراً على ملعب الأخير في مهمة محفوفة بالمخاطر، نظراً للفوز المقلق الذي حققه العنابي في الذهاب على ملعبه 2-1، ما جعل من مواجهة اليوم بمثابة اختبار صعب على «العنابي».

وكان الوحدة في طريقه لتحقيق فوز مريح بهدفين نظيفين بلقاء الذهاب بعد أن تقدم بثنائية سبستيان تيغالي د 56 ولويس ميغيل د 58، إلا أن اتحاد كلباء نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 2+90 بواسطة مالابا وهو الهدف الذي يمكن أن يكون بمثابة كلمة السر في حال نجح أصحاب الأرض في لقاء اليوم في خطف بطاقة العبور لربع النهائي.

وفي المواجهة الثانية، يتطلع عجمان لضمان تأهله على حساب الظفرة حين يحل ضيفاً عليه الساعة 04:45 عصراً مستفيداً من الفوز الكبير الذي حققه في الذهاب 3-1، ما يجعل مهمته أسهل.

وتختتم اللقاءات بمباراة الشارقة الذي يستقبل بني ياس الساعة 07:30 مساء في لقاء يدخله أصحاب الأرض بأريحية كبيرة نظراً للفوز 3-صفر في لقاء الذهاب، وفي المقابل، يتمسك «السماوي» بحظوظه رغم ضعفها وذلك أملاً في تجاوز الدور الأول والبقاء منافساً على كل البطولات.

مباريات اليوم

04:45 عصراً: اتحاد كلباء x الوحدة (الوحدة فاز ذهاباً 2-1)

04:45 عصراً: الظفرة x عجمان (عجمان فاز ذهاباً 3-1)

07:30 مساء: الشارقة x بني ياس (الشارقة فاز ذهاباً 3-صفر)