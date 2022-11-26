7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 25 / 11 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 11 / 2022 فى مقدمتها، الأهلى يكشف حقيقة عروض احتراف أكرم توفيق قبل ميركاتو الشتاء.

الأهلى يكشف حقيقة عروض احتراف أكرم توفيق قبل ميركاتو الشتاء

أكد مصدر بالنادى الاهلى أن ناديه لم يتلقى أى عروض إحتراف لنجمه المتألق أكرم توفيق الظهير الايمن للفريق ، وشدد المصدر لـ "الخليج 365"أن اللاعب مستمر مع الفريق وكل تركيزه منصب على إستعادة البطولات للقلعة الحمراء.

الاهلى يعلن جاهزية حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم لمواجهة المقاولون

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، إن حمدي فتحي، ومحمد عبدالمنعم شاركا بشكل كامل في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

رسميا .. فرج عامر رئيسا لنادى سموحة

أسفرت نتيجة انتخابات نادى سموحة التي أجريت اليوم عن انتخاب محمد فرج عامر رئيسا للنادى باختيار الجمعية العمومية عقب الحصول على ما يقرب من 9 آلاف صوت بينما حصل وليد عرفات على ما يقرب من 6 آلاف صوت.

اتحاد الكرة يسدد جزءا من مستحقات شركة الـVAR

سدد مجلس إدارة اتحاد الكرة جزءا من مستحقات الشركة الاسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، بعد مطالبة الشركة بمستحقاتها وهو ما استجاب له اتحاد الكرة حيث سيتم تطبيق التقنية في مباريات كأس مصر.

فوز السكة الحديد و الترسانة و تعادل القناة بالجولة الـ7 بدورى القسم الثانى

أقيم اليوم الجمعة 25 / 11 / 2022 8 مباريات من الجولة الـ7 للمجموعة الثانية ( القاهرة ) بدورى القسم الثانى وجاءت أبرزها فوز السكة الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد على فريق وادى دجلة .

عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الزمالك و المصري في دور الـ8 لكأس مصر أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء مباراة الزمالك و المصري في دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها الخامسة مساء غدًا السبت ويديرها الحكم عبد العزيز السيد .