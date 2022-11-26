شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يرفض المجازفة بـ أوفا فى هجوم إنبى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، المجازفة بـ أحمد أمين أوفا في هجوم الفريق البترولى أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى المصرى الممتاز.

ويفضل كشرى تواجد "أوفا" على دكة بدلاء إنبى أمام البنك الأهلى واستخدام اللاعب كورقة رابحة في المباراة خصوصاً أنه عائد من إصابة ولم يشارك مع الفريق البترولى منذ انطلاق مسابقة الدورى العام بنسختها الحالية والتي خاض فيها الفريق البترولى 4 مباريات.

ويدفع كشرى بالتونسي رفيق كابو في هجوم الفريق البترولى خصوصاً بعد الاطمئنان على حالة اللاعب والتأكد من شفائه بصورة كاملة من شد العضلة الخلفية التي عانى منها لاسيما أن كابو يعد من العناصر والركائز الأساسية في تشكيلة كشرى منذ انطلاقة الموسم.

في سياق متصل، أعلن نادى إنبى جاهزية ثلاثى الفريق البترولى البوركينابى إيريك تراوراى والتونسى رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا" استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها 30 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكشف محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن تراورى تعافى من إصابة العضلة الخلفية وشارك في التدريبات الجماعية ونفس الحال لـ كابو الذى كان يعانى من شد خفيف في العضلة الأمامية، بينما أنهى أوفا برنامجه التأهيلى الذى خُصص له من بداية الموسم وبات جاهزاً لموقعة البنك الأهلى.

ويفتقد الجهاز الفني للفريق خدمات لاعبه إبراهيم جلال أمام البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة.

وأثبتت الأشعة التى أجراها إبراهيم جلال إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، وحدد الجهاز الطبى للفريق البترولى مدة غياب اللاعب بأنها لن تقل عن شهر حتى يكون جاهزاً لخوض التدريبات الجماعية، وبالتالي لن يكون قادرا على اللحاق بمباراة البنك الأهلى.