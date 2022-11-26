شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 25 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 25 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، قائمة الزمالك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي بكأس مصر.

تعرف على قائمة الزمالك فى مباراة المصري البورسعيدي بكأس مصر أعلن الجهاز الفني للزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا السبت على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الزمالك و المصري في دور الـ8 لكأس مصر أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء مباراة الزمالك و المصري في دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها الخامسة مساء غدًا السبت ويديرها الحكم عبد العزيز السيد .

مفاضلة بين نيمار وجابر للمشاركة في وسط الزمالك أمام المصرى

يفاضل الجهاز الفني للزمالك بين الثنائى سيد نيمار وعمر جابر من أجل اختيار أحدهما للمشاركة في منطقة وسط الملعب في اللقاء المقبل أمام المصرى البورسعيدى في دور الثمانية لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها السبت المقبل بإستاد برج العرب .

10 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام المصرى بقيادة شيكابالا والوردى

استبعد الجهاز الفني للزمالك 10 لاعبين من قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا السبت على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.