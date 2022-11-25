الامارات | هداف كأس العالم قطر 2022 يخرج مصاباً باكياً (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمرت الأزمات في كأس العالم قطر 2022 مع كثرة الإصابات التي تعرض لها نجوم المنتخبات المشاركة في البطولة، وكان أخرها نجوم البرازيل نيمار ودانيلو، في مباراة صربيا، وكانت هذه المرة مع إصابة هداف كأس العالم حتى الأن وهداف الإكوادور فالنسيا.

وتعرض اللاعب الرائع إلى إصابة قوية في مباراة هولندا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وبعد أن أحرز هدف المنتخب الأكوادوري الوحيد، ليصل إلى 3 أهداف في البطولة، وقد يغيب عن مباراة السنغال الحاسمة في الصعود إلى الدور الثاني.

وسجل النجم الأكوادوري أول هدفين في البطولة بمرمى المنتخب القطري ثم أحرز هدف منتخب بلاده في مرمى هولندا بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف دون مقابل.

وأصيب اللاعب في الشوط الثاني ودخل له الجهاز الطبي بناء على طلب الحكم ثم طلب الجهاز الطبي تغيير اللاعب والمسعفين لحمل اللاعب خارج المباراة وتم تبديله.