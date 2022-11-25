الامارات | الهلال السعودي يتخطى النصر ويقدم عرض خيالي لكريستيانو رونالدو (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل فريق الهلال السعودي على خط المفوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوة وبعرض خيالي قدمه للاعب البالغ من العمر 37 سنة، والمتواجد حاليا في كأس العالم مع منتخب البرتغال في أخر نسخة يشارك بها بعد 5 نسخ متتالية تواجد فيها اللاعب ودخل تاريخ صعب تحطيمه بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يحرز في 5 بطولات متتالية متفوقاً على الأسطورة البرازيلية بيليه.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" خبر تقديم الهلال السعودي لعرض خيالي للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأكدت أن النادي السعودي قدم عرض لكريستيانو رونالدو، بقيمة 300 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد أن أصبح اللاعب حر عقب انهاء تعاقده مع ناديه الإنجليزي بالتراضي بعد مهاجمة رونالدو، لمدرب الفريق وإدارة النادي.

وبهذا العرض يكون كريستيانو رونالدو الأغلى في التاريخ حيث سيتخطى كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، كما سيتفوق هذا العرض على نادي النصر السعودي الذي كان قد قدم 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البرتغالي الذي يبدو أنه أصبح قريب بشكل كبير جدا من الدوري السعودي مع بطل الدوري.

وكان النصر قد تقدم بعرض إلى كريستيانو رونالدو بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، ولكن رد غريمه التقليدي الهلال السعودي بمضاعفة المبلغ مرتين والوصول إلى 300 مليون جنيه إسترليني.