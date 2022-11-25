بعد خروج قطر .. ترتيب المجموعة الأولى بالمونديال

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى اليوم، الجمعة بتوديع منتخب قطر كأس العالم من دور المجموعات بشكل رسمي.

خسر منتخب قطر للمرة الثانية في كأس العالم أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لتصبح بدون أي نقاط قبل الجولة الأخيرة.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب هولندا أمام نظيره منتخب الإكوادور بهدف لكل فريق في الجولة الثانية.

ويتقاسم منتخب هولندا صدارة المجموعة الأولى مع منتخب الإكوادور برصيد 4 نقاط، مع ملاحقة قوية من منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الإكوادور - 4 نقاط.

2- هولندا - 4 نقاط.

3- السنغال - 3 نقاط.

4- قطر - 0 نقاط.

وسيواجه منتخب الإكوادور نظيره منتخب السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إذ يحتاج أسود التيرانجا للفوز من أجل عبور دور المجموعات، بينما يكفي التعادل الإكوادور لتخطي المجموعات.

أما منتخب هولندا فسيكون على موعد مع مواجهة منتخب قطر في الجولة الأخيرة، وهو في حاجة إلى التعادل فقط من أجل التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022.

كيف خرجت قطر؟

قطر تعرضت لهزيمة ثانية في المونديال، الجمعة، على يد السنغال، بنتيجة 1-3.

قطر كانت قد خسرت مباراة الافتتاح بنتيجة 0-2 أمام السنغال.

تعادل هولندا والإكوادور يعني أن كلاهما وصل إلى 4 نقاط في المجموعة، مما يعني استحالة لحاق قطر بهما، مع تبقي مباراة أخيرة "للعنابي" أمام هولندا.

وأصبحت قطر ثاني منتخب منظم يودع المونديال الذي يقام على أرضه، من دور المجموعات، بعد جنوب إفريقيا التي فشلت بالتأهل في 2010.

وأصبحت قطر أول المنتخبات التي تودع مونديال 2022، مما يعني أن مباراتها الأخيرة بالمجموعة أمام هولندا ستكون "تحصيل حاصل".