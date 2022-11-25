شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب لاعبى الأهلي بهدف مبكر لتفادى مفاجآت الكأس أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه بضرورة تسجيل هدف مبكر فى شباك المقاولون بمباراة الفريقين بكأس مصر المقرر لها عصر الأحد المقبل على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وحرص كولر على عقد جلسة مع لاعبيه على هامش التدريبات اليومية حذرهم خلالها من صعوبة مباراة المقاولون العرب بكأس مصر، مؤكداً أن مباريات الكأس تحفل دائماً بالمفاجآت، ويجب الاستعداد لها بشكل جيد لاسيما أن اللقاء يأتي بعد فترة توقف طويلة أفقدت اللاعبين جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وطالب كولر لاعبيه بالتركيز في مباراة المقاولون العرب لتخطيها والصعود للدور التالى من البطولة ضمن خطة التتويج بالكأس بعد التتويج بالسوبر المحلى على حساب الزمالك مؤخراً.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.