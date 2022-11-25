شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 25 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 25 / 11 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الاهلى يعلن جاهزية حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم لمواجهة المقاولون

الاهلى يعلن جاهزية حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم لمواجهة المقاولون

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، إن حمدي فتحي، ومحمد عبدالمنعم شاركا بشكل كامل في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

الأهلى يكشف حقيقة عروض احتراف أكرم توفيق قبل ميركاتو الشتاء

أكد مصدر بالنادى الاهلى أن ناديه لم يتلقى أى عروض إحتراف لنجمه المتألق أكرم توفيق الظهير الايمن للفريق ، وشدد المصدر لـ "الخليج 365"أن اللاعب مستمر مع الفريق وكل تركيزه منصب على إستعادة البطولات للقلعة الحمراء.

الأهلي يستأنف التدريبات..وكولر يحاضر اللاعبين استعداداً للمقاولون

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

جلسة خاصة بين كولر وجهازه المعاون في الأهلي قبل مواجهة المقاولون

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران اليوم من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق والأرتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

كولر يحفز عمار حمدي بالأهلي بعد انتظامه في التدريبات الجماعية

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تحفيز عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعي عقب إنهاء برنامجه التأهيلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها في منتصف الموسم الماضي.