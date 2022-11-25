شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم تدريباته استعداداً لمباراة الزمالك فى كأس مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى مرانه اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها في الخامسة مساء غداً السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وكثف إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، من الفترات التدريبية للاعبي الفريق، حيث طبق جلال نظام اليوم الكامل بتدريبات صباحية ومسائية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في كأس مصر، حيث يستهدف مدرب الفريق البورسعيدي تجهيز اللاعبين بشكل كامل من الناحية البدنية والفنية قبل اللقاء المرتقب بعد فترة التوقف الطويلة.

من ناحية أخرى، خضع الجزائري عبد الرحيم دغموم، نجم خط وسط المصري، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، وذلك لتحديد مدى تحسن حالته بعد إصابته الخميس الماضي بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، وذلك خلال مشاركته بمباراة إنبي الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان اللاعب قد خضع خلال الأيام القليلة الماضية لعدد كبير من جلسات التأهيل والاستشفاء باستخدام الموجات فوق الصوتية بالإضافة إلى الحقن بالبلازما، أملًا في سرعة تماثله للشفاء في أقرب وقت ممكن، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية للمصري منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.