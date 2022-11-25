شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الزمالك و المصري في دور الـ8 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء مباراة الزمالك و المصري في دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها الخامسة مساء غدًا السبت ويديرها الحكم عبد العزيز السيد .

ويعاون عبد العزيز السيد في إدارة مباراة الزمالك و المصري كلا من أحمد حسام طه و شريف محمد عبدالله و محمد الغازي ، و أحمد الغندور حكم فيديو و يوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

استبعد الجهاز الفني للزمالك 10 لاعبين من قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا السبت على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

واللاعبين العشرة هم :"محمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي وزكريا الوردي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا ونبيل عماد "دونجا" ومحمود حمدى الونش ، ويغيب سيف الدين الجزيري عن قائمة الفريق بسبب التواجد رفقة منتخب تونس في كأس العالم.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

ومن المقرر ان يتولي روي اجواش مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك، مهمة القيادة الفنية برفقة أسامة نبيه، في ظل سفر فيريرا إلي بلاده بعدما تلقي خبر وفاة نجل زوجته.