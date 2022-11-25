شكرا لقرائتكم خبر عن 2 ديسمبر عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكاراتيه يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية للاتحاد، لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد.

من ناحية اخرى وافق اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، على مشاركة المنتخب في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام فى الفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل فى جنوب أفريقيا.

وشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تركيا وحققت خلالها البعثة المصرية المركز الثالث فى الترتيب العام للدول المشاركة فى البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.