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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 11 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 11 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رسميا  فرج عامر رئيسا لنادى سموحة . 

رسميا .. فرج عامر رئيسا لنادى سموحة

أسفرت نتيجة انتخابات نادى سموحة التي أجريت اليوم عن أنتخاب محمد فرج عامر رئيسا للنادى بإختيار الجمعية العمومية عقب الحصول على ما يقرب من 9 الاف صوت بينما حصل وليد عرفات على ما يقرب من 6 الاف صوت .

 

رسميا .. فرج عامر رئيسا لنادى سموحة

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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