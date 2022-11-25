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الامارات | المنتخب القطري يودع المونديال بعد الخسارة من السنغال.. تعرّف إلى السبب

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متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت رحلة المنتخب القطري في كأس العالم اليوم بعد الخسارة في الجولة الثانية من دور المجموعات عن المجموعة الأولى أمام المنتخب السنغالي بنتيجة قاسية 3-1. ودفع المنتخب القطري الثمن باهضا لخسارته في الجولة الافتتاحية أمام الاكوادور 0-2. وحسابيا لم يعد من أمل للمرور إلى الدور الثاني للمنتخب القطري، كونه بدون نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من السنغال والاكوادور وهولندا.

وقبل لقاء هولندا والإكوادور في وقت لاحق اليوم، سيضمن أحدهما نقطة على الأقل، بينما يضمن أحد المنتخبين، السنغال أو الإكوادور نقطة على الأقل في لقائهما الاخير في ختام الدور الأول، بينما قطر في حال فوزها على هولندا، وهو أمر مستبعد، فلن يعني شيئا بالنسبة لها، كونه سيظل فوزا شرفيا.

وسجل ثلاثية السنغال بولاي ديا في الدقيقة 41، ثم أضاف فامارا ديدهو الثاني في الدقيقة 48، بينما الثالث من بامبا دينغ في الدقيقة 84، في المقابل لم يغير هدف محمد مونتاري شيئا بالنسبة لقطر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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