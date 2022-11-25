الامارات | إيران تحقق فوزاً مثيرا على ويلز.. وأول بطاقة حمراء في المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبقى المنتخب الإيراني المأزوم نتيجة ما يدور من احتجاجات في بلاده، على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر اليوم في المجموعة الثانية لمونديال قطر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.

وبدأ "تيم ملّي" مشاركته الثانية في النهائيات بخسارة قاسية أمام إنكلترا 2-6، لكنه نجح الجمعة في الريان بخطف النقاط الثلاث بهدفين في الوقت بدل الضائع عبر البديل روزبه جشمي (8+90) ورامين رضائيان (11+90).

وبعد فوزه في ثاني مواجهة بين المنتخبين على الإطلاق، بعد أولى ودية خسرها صفر-1 في أبريل 1978، أبقى "تيم ملّي" على حظوظه بتخطي دور المجموعات لأول مرة، فيما بات وضع نظيره الويلزي معقداً بعض الشيء لتجاوز دور المجموعات لبطولة كبرى ثالثة توالياً (وصل الى نصف النهائي في كأس أوروبا 2016 وثمن نهائي البطولة القارية الصيف الماضي)، إذ بقي رصيده عند نقطة نالها بتعادله افتتاحاً أمام الولايات المتحدة 1-1.

وستحسم البطاقة الأولى في هذه المجموعة في حال فوز إنكلترا على الولايات المتحدة لاحقاً، على أن تلعب البطاقة الثانية في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل حين تلتقي ويلز مع جارتها إنكلترا، والولايات المتحدة مع خصمتها السياسية إيران.