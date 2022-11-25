شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشاهد مران الأهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاولون العرب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً من مران الفريق الذي أُقيم صباح اليوم ،الجمعة، على ملعب التتش استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.



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وخاض لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي فقرات بدنية في الجيم تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الاحمال قبل أن يؤدي اللاعبين بقية فقرات المران في الملعب.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا قويا بمشاركة الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، إن حمدي فتحي، ومحمد عبدالمنعم شاركا بشكل كامل في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أن مشاركة الثنائي في التدريبات بشكل كامل جاءت بعد المشاركة بشكل جزئي وعقب التعافي تماما من الإصابة ، وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.