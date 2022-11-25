شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الزمالك فى مباراة المصري البورسعيدي بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا السبت على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

ومن المقرر ان يتولي روي اجواش مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك، مهمة القيادة الفنية برفقة أسامة نبيه، في ظل سفر فيريرا إلي بلاده بعدما تلقي خبر وفاة نجل زوجته.