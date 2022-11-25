جاريدو يتسلم تقريرا عن المستبعدين فى الإسماعيلى من معسكر الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - تسلم الجهاز الفني للاسماعيلى بقيادة الاسباني خوان جاريدو تقرير عن اللاعبين المستبعدين من معسكر الاسكندرية من محمد حسيب المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الإسماعيلي مواليد 2005.

وكان الإسماعيلي قد كلف ” حسيب ” بتدريب اللاعبين المستبعدين خلال إقامة الفريق الأول بمعسكر الإسكندرية الذى تخلله مباراة ضد فاركو.

وضمت قائمة المستبعدين لأسباب مختلفة 15 لاعبًا وهم عبد الله جمال وحمدي النقاز ونور الدين الزموري وإياد العسقلاني ومحمد عمار وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد بن خماسة وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وفراس شواط ومروان حمدي وعبد القادر كوليبالي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي تعادل مع فاركو بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات الدوري العام.