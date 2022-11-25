شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة نيفين الطاهرى من مجلس إدارة نادي الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت نيفين الطاهرى عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة باستقالتها من المجلس وتقدمت بصورة منها إلى وزارة الشباب والرياضة .

وجاء فى نص الاستقالة ان الأسباب ترجع إلى عدم الاستفادة من الخبرات المتعددة فى المجلس وكذلك الضبابية فى الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدم توافر اى مرونة لعقد اجتماعات للمجلس وعدم تطبيق مبادئ الحوكمة فى اتخاذ التصويت.

ونشرت عضوة المجلس عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة من الاستقالة وعلقت عليها:"

لا يسعني التعبير عن الشكر لكل من انتخبني لتمثيله في مجلس ادارة نادي الجزيرة الرياضي و هذه الثقة هي التي حاولت علي مر عام ان اكون اهل لها. ولكن بعد تطوعي في العمل العام علي مدي ال٤٠ سنة السابقة، للاسف لا اري اي امل لاي اضافة لي تحت القيادة الحالية للنادي. و لم اتقاعس بحجة اني مريضة كما يقال و لا استهين باي مجلس ارشح اليه بل ابذل دائماً كامل جهدي. و لكن اذا لم يسمح لي و لا يسمح ايضا لزملائي الاعزاء في هذا المجلس فارجوا اعفائي و ان تسامحوني لاتخاذي هذا القرار"







