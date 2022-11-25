اخبار الرياضه

الامارات | آخر تطورات إصابة نيمار.. رسالة من نجم البرازيل

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابة .. رسالة من نجم البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة "السيليساو" أمام صربيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.
وقال نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه واثق من عودته لاستكمال منافسات المونديال، موضحاً: "لعبنا مباراة صعبة لكن كان من المهم الفوز، أهنئ الفريق، اتخذنا الخطوة الأولى في مشوارنا".
وأضاف: "لدي ثقة وإيمان.. أرى أنه برغم كل هذا الضجيج، سيكون كل شيء على ما يرام".
وسقط نيمار في الدقيقة 79 على أرض الملعب، متأثرا بإصابة خرج بسببها من المباراة قبل النهاية، ودخل مكانه أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا