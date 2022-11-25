الامارات | آخر تطورات إصابة نيمار.. رسالة من نجم البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة "السيليساو" أمام صربيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

وقال نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه واثق من عودته لاستكمال منافسات المونديال، موضحاً: "لعبنا مباراة صعبة لكن كان من المهم الفوز، أهنئ الفريق، اتخذنا الخطوة الأولى في مشوارنا".

وأضاف: "لدي ثقة وإيمان.. أرى أنه برغم كل هذا الضجيج، سيكون كل شيء على ما يرام".

وسقط نيمار في الدقيقة 79 على أرض الملعب، متأثرا بإصابة خرج بسببها من المباراة قبل النهاية، ودخل مكانه أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد.