الامارات | الإكوادور تطالب جماهيرها بتجنب الهتافات المسيئة بكأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حث الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم جماهيره اليوم الخميس على تجنب الهتافات المسيئة بعدما فتح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) إجراءات تأديبية على خلفية هتافات معادية مسيئة أطلقها جانب من مشجعي الفريق القادم من أمريكا الجنوبية خلال مواجهة قطر في افتتاح كأس العالم.

وردد جانب من جماهير الإكوادور هتافات مسيئة لمواطني تشيلي في المباراة التي أقيمت يوم الأحد ربما في رد على دعوى تقدمت بها الأخيرة بأن الإكوادور دفعت بلاعب لا يحق له المشاركة في تصفيات كأس العالم.

وكلفت الدعوى الإكوادور غرامة وخصم نقاط في تصفيات النسخة المقبلة من البطولة، لكنها تجنبت الاستبعاد من كأس العالم بقطر.

وقال الاتحاد في بيان "يطالب الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الجماهير الإكوادورية المرافقة لمنتخبنا في قطر 2022 بتجنب الهتافات المسيئة والمهينة والتمييزية".

وأضاف "بينما يبذل لاعبونا قصارى جهدهم داخل المستطيل الأخضر، دعونا نقوم بدورنا خارجه. لنستمتع بهذا الحفل الكروي ببهجة واحترام".

