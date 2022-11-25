قلق في البرازيل.. مدرب السامبا يتحدث عن إمكانية غياب نيمار عن مباريات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن إمكانية غياب لاعبه نيمار عن مشوار "السامبا" في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وكان نيمار قد غادر ملعب مباراة البرازيل وصربيا مصاباً، أمس الخميس، في الدقيقة 80، بعد احتكاك مع نيكولا ميلونكوفيتش في الدقيقة 78.

ودخل نيمار في نوبة بكاء بعد جلوسه على دكة البدلاء رفقة زملائه، مما يثير الشكوك حول قوة الإصابة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ge.globo" البرازيلية، قال تيتي إن نيمار سيتعافى من إصابة الكاحل.

وأضاف مدرب منتخب البرازيل: "نحن واثقون من أن نيمار سيواصل اللعب وسيواصل اللعب في كأس العالم".

وأشار تيتي إلى أنه لم يكن على علم في البداية بإصابة نيمار، قائلاً: "لم أر أن نيمار مصاب، كان لديه القدرة على التغلب على الأمر، حتى أنه خدعني".

وفازت البرازيل على صربيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وتذكر الإصابة الت يتعرض لها نيمار بإصابة الظهر التي أبعدته عن كأس العالم التي أقيمت في البرازيل عام 2014 بعد مواجهة كولومبيا في دور ربع النهائي من البطولة التي أقيمت في البرازيل، وخسرت فيها السامبا 1/7 أمام ألمانيا في نصف النهائي.