شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يعلن جاهزية حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، إن حمدي فتحي، ومحمد عبدالمنعم شاركا بشكل كامل في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أن مشاركة الثنائي في التدريبات بشكل كامل جاءت بعد المشاركة بشكل جزئي وعقب التعافي تماما من الإصابة.

وعاد الفريق لاستئناف التدريبات بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام في إطار منافسات بطولة الكأس.