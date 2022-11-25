شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عماد حمدى مع الاسماعيلى فى مباراة فاركو بعد غياب 85 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى تشكيلة فريقه الأساسية بعد غياب دام 85 يومًا عن آخر لقاء شارك فيه فى الموسم المنقضي.

وتعادل الدراويش مع الفريق السكندري بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المحلي.

رغم فقدان الإسماعيلي نقطتين إلا أن ” عماد حمدي ” قدم مباراة على مستوى عالٍ نال من خلالها إشادة الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للدراويش.

* قام حمدي بـ 37 تمريرة صحيحة من إجمالي 46 بنسبة تتخطي 81 %.



* شارك في أكثر من نصف الشوط الثاني وحيداً في منطقة الارتكاز حيث يعد من أكثر اللاعبين استخلاصاً للكرة بواقع 8 من إجمالي 11 .



* ‏نجح في قطع الكرات بواقع 5 مرات ” الأفضل في الإسماعيلي “.



* يعد أكثر لاعب في الإسماعيلي اعتراضاً للكرة بواقع 13 مرة.



* ‏المحاولات على المرمى كان له نصيبا منها أهمها رأسية في الشوط الأول كانت قريبة من المرمي.