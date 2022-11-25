شكرا لقرائتكم خبر عن بطل دورى السلة.. أوجستى يحقق البطولة السادسة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مازال الاسبانى اوحستى بوش المدير الفنى لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى يواصل حصده وتتويجه بالبطولات مع الفريق الأحمر وذلك بعد ان توج ببطولة دورى المرتبط مع الفريق على حساب الاتحاد السكندرى.

وتعد بطولة الدورى المرتبط هى الأولى لاوجستى مع الفريق خلال الموسم والسادسة له منذ تولى مهمة الفريق الأحمر.

و سبق وتوج الخواجة الإسبانى مع الأحمر بـ 5 بطولات مختلفة خلال الموسم الماضى، هى البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، بالإضافة إلى بطولة منطقة القاهرة ، و بطولة كأس مصر وبطولة السوبر .

وتولى أوجستى تدريب الأهلى منتصف أغسطس قبل الماضى، وقاد الفريق خلال بطولة منطقة القاهرة وتوج بلقبها بعد التغلب على الجزيرة في النهائي بالمباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي ، كما توج فى أكتوبر الماضى بلقب البطولة العربية التى استضافها نادى الاتحاد السكندرى، كأول لقب عربى فى تاريخ النادى الأهلى، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي تم خوضها، حيث تغلب على كل من حضر موت وداد بوفاريك، والفتح السعودى وبيروت اللبناني، والاتحاد السكندرى ، والكويت الكويتى .

وفى نوفمبر من العام الماضى توج مع الأحمر بلقب بطولة دورى المرتبط بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 67/68 لتكون ثالث بطولة يتوج بها الفريق الأحمر مع الخواجة الإسبانى الذى استطاع أن ينتشل الأهلى من كبوته فى السلة، والتى كان ينافس على التواجد بالمربع الذهبى بها على مستوى بطولة السوبر ليستحق لقب المنقذ للسلة فى القلعة الحمراء ، وفى أبريل الماضى توج أوجستى ببطولة كأس مصر و السوبر أيضا.