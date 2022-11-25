شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .فقرة بدنية في الجيم ويانكون يقود تدريبات قوية للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي فقرات بدنية في الجيم تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الاحمال قبل أن يؤدي اللاعبين بقية فقرات المران في الملعب.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا قويا بمشاركة الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر المقرر لها بعد غد ، الأحد، وعاد الفريق لاستئناف التدريبات بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

على صعيد أخر ، يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل تلبية احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، بعدما حدد احتياجاته من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل سد النقص في كل المراكز بصفوف الأهلي، والمساهمة في توفير كل احتياجات الجهاز الفني للفترة المقبلة بناءا على الجلسة التي تمت بين لجنة التخطيط والجهاز الفني خلال الأيام الماضية.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر لمعرفة طلباته الفنية خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل العمل على الانتهاء منها في أقرب وقت وتوفير احتياجات الجهاز الفني كاملة، لاسيما أن عامل الوقت لم يسعف إدارة التعاقدات في تلبية كل احتياجات كولر الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحاول حسمها قبل فتح باب القيد الشتوي.

وتعاقد الأهلي مع ثلاثة صفقات فقط خلال الميركاتو الصيفي الأخير وهم البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد.