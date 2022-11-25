شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسدد جزءا من مستحقات شركة الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدد مجلس إدارة اتحاد الكرة جزءا من مستحقات الشركة الاسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، بعد مطالبة الشركة بمستحقاتها وهو ما استجاب له اتحاد الكرة حيث سيتم تطبيق التقنية في مباريات كأس مصر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات كأس مصر والتي تستأنف يومي السبت و الأحد 26 و 27 نوفمبر الجاري بمباريات دور الثمانية ، بتقنية حكم الفيديو VAR .

تقام مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 السبت 26 نوفمبر، بمبارة الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الخامسة مساءً.

مباريات السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك مع المصري استاد برج العرب 5م.

مباريات الأحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي مع المقاولون العرب استاد السلام الساعة 5م.

البنك الأهلي مع بيراميدز إف سى استاد القاهرة 5م.