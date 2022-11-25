الامارات | مونديال 2022: تعرّف إلى آلية التأهل إلى ثمن النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم متصدر ووصيف كل من المجموعات الثماني في الدور الأول، لكن كيف يتمّ التفريق بين منتخبين بحال تعادلهما في النقاط؟ ويشارك 32 منتخباً في النهائيات موزعين على ثماني مجموعات. يخوض كل منتخب ثلاث مباريات في دور المجموعات، فيحصد الفائز 3 نقاط والمتعادل نقطة. يتأهل إلى الدور الثاني أو ثمن النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

وبحال التعادل بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة. وإذا استمرّ التعادل يُحتكم إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف بينها.

وبحال جاءت النتائج مشابهة، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)، أما قاعدة الفصل الأخيرة فهي سحب القرعة.